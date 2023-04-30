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لقي شاب مصرعه، بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع، أثناء التسلق إلى شقته لنسيانه مفتاح الباب في بولاق الدكرور.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بسقوط شخص من علو في بولاق الدكرور، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن شاب أثناء التسلق إلى شقته لنسيانه مفتاح الباب، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.