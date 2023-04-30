 كان يتسلق لشقته بعد نسيان مفتاح الباب.. مصرع شاب سقط من الطابق الرابع في بولاق الدكرور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كان يتسلق لشقته بعد نسيان مفتاح الباب.. مصرع شاب سقط من الطابق الرابع في بولاق الدكرور

محمود عبدالسلام
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 7:50 م | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 7:50 م

لقي شاب مصرعه، بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع، أثناء التسلق إلى شقته لنسيانه مفتاح الباب في بولاق الدكرور.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بسقوط شخص من علو في بولاق الدكرور، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن شاب أثناء التسلق إلى شقته لنسيانه مفتاح الباب، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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