كولر يطالب لاعبي الأهلي بطي صفحة الرجاء والتركيز على القمة

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء غدٍ الإثنين استعداداته لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المصري، المُقرر إقامتها يوم الجمعة القادم على إستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويخوض الأهلي أولى تدريباته في إطار التحضير لمباراة السوبر مساء غدٍ على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحت قيادة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، حيث سيتم الاكتفاء خلال ذلك المران على تدريبات بدنية خفيفة واستشفائية، بعد العودة من رحلة المغرب، حيث واجه الأحمر فريق الرجاء البيضاوي.

وطالب مارسيل كولر لاعب الأهلي بعد عبور الرجاء في دوري أبطال إفريقيا بضرورة غلق تلك الصفحة، والتركيز على مواجهة الغريم التقليدي الزمالك، في مباراة السوبر المحلي، مُشيرًا إلى أهمية التتويج باللقب، ومواصلة المشوار الجيد للأحمر، بعدما سبق له التتويج بهذه البطولة في بداية الموسم الجاري، ثم الفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز قبل عدة أسابيع.

ويدخل الأهلي مرحلة الاستعداد لمباراة الزمالك بمعنويات مرتفعة، بعد نجاح الفريق في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إثر الفوز ذهابًا في ربع النهائي على الرجاء المغربي بهدفين دون رد، ثم فرض نتيجة التعادل السلبي عليه في مباراة الإياب التي أُقيمت مساء السبت بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء.