المستشار النمساوي: توقيع اتفاقيتي تعاون مع مصر في مجالي الهجرة والهيدروجين قريبا

أعلن المستشار النمساوي كارل نيهمر، توقيع اتفاقيتي تعاون مهمتين مع مصر في مجالي الهيدروجين الأخضر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، قريبا.

وكتب نيهمر -على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد- أن النمسا ومصر شريكتان وثيقتان في العديد من المجالات، ومن أجل زيادة تعميق التعاون سوف نتعاون بشكل أوثق في مكافحة الهجرة غير الشرعية والهيدروجين الأخضر.

وقال إن اتفاقية التنقل المخطط لها سوف تمكن البلدين من تنفيذ عمليات إعادة سريعة وفعالة إلى الوطن في المستقبل، مشيرا إلى أن هذه خطوة مهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

واعتبر المستشار النمساوي أن الاتفاقية المخطط لها بشأن الهيدروجين الأخضر لها أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن الهيدروجين الأخضر هو طاقة المستقبل، وهذا الأمر يتطلب شراكات قوية.