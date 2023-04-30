الخارجية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بالاعتداء على مقر السفارة الإندونيسية بالخرطوم

أدانت وزارة الخارجية السودانية بشدة في بيان لها اليوم، الاعتداءات السافرة والمتكررة على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية، من قبل قوات الدعم السريع.

وأشارت في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، صباح الأحد، أن الاعتداءات على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية، يمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمعاهدات الدولية.

ولفتت إلى أن قوات الدعم السريع، اعتدت بتاريخ ٢٨ ابريل الجاري على مقر السفارة الإندونيسية بالخرطوم، وسرقت عربة دبلوماسية تتبع السفارة الإندونيسية.

وأعربت عن أسفها للانتهاكات الصادرة من قوات الدعم السريع، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذا السلوك الإجرامي بأشد العبارات.

وأكدت حرصها على سلامة وأمن مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية، مجددة حرصها التام على ضرورة سلامة واحترام حرمات المقار الدبلوماسية وطواقمها ضد هذه الانتهاكات الإجرامية، وفقاً لما كفلته معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، والتي تلتزم بها جمهورية السودان التزاماً كاملاً.