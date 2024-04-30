لوفتهانزا تعتزم خفض نفقاتها بعد سلسلة الإضرابات خلال الربع الأول

أعلنت مجموعة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا، اليوم الثلاثا، بدء تنفيذ خطة لخفض النفقات في أعقاب سلسلة الإضرابات العمالية التي تعرضت لها خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة المدرجة على مؤشر إم داكس الأوسع نطاقا للأسهم في بورصة فرانكفورت أثناء إعلان البيانات النهائية لنتائج أعمال الربع الأول، إن قطاع لوفتهانزا الذي يمثل العلامة التجارية الرئيسية في المجموعة يعتزم خفض نفقات التشغيل ووقف مشروعات جديدة ومراجعة تعيينات الموظفين الإداريين.

وقال كارستن سبوهر الرئيس التنفيذي لمجموعة لوفتهانزا إنه يتوقع أن تكون الطاقة التشغيلية للمجموعة خلال العام الحالي نحو 92% فقط من مستواها قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم عام 2020.

في الوقت نفسه ارتفعت معدلات حجز التذاكر للسفر خلال الصيف الحالي بنسبة 16% عن الصيف الماضي.

وخفض سبوهر بالفعل توقعاته لأرباح المجموعة خلال العام الحالي نتيجة الإضرابات العمالية.

وقال إنه يتوقع أن تكون أرباح التشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد حوالي 2ر2 مليار يورو (35ر2 مليار دولار) وهو ما يقل بنحو مليار دولار عن المستهدف الأصلي للمجموعة.