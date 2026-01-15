أرتيتا: بطاقة النهائي لم تُحسم رغم تفوق أرسنال على تشيلسي

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، أن فوز فريقه على تشيلسي بنتيجة 3-2 خارج الديار في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لا يعني حسم التأهل بعد.

وفي تصريحات نقلتها شبكة «بي بي سي»، شدد أرتيتا على أن المواجهة كانت صعبة أمام منافس قوي وعلى ملعب يُعد من الأصعب، قائلاً إن الفريق لا يزال في منتصف الطريق ولم يضمن العبور إلى النهائي.

وأضاف مدرب أرسنال أنه يشعر بسعادة كبيرة بما يقدمه اللاعبون، مؤكداً ضرورة ترجمة الجهد الكبير المبذول طوال الموسم خلال المرحلة الحاسمة، مع السعي لتقديم أفضل مستوى ممكن بشكل مستمر.

واختتم أرتيتا حديثه بالإشارة إلى ضغط المباريات، موضحاً أن اللعب كل ثلاثة أيام يمثل تحدياً كبيراً، كما أثنى على عودة كاي هافيرتز، مؤكداً أن وجوده يرفع من جودة الفريق، وأن أرسنال يحتاج دائماً إلى أفضل العناصر المتاحة لما لهم من دور حاسم في المرحلة المقبلة.