الهند: اعتقال 16 شخصا في قضية اغتصاب فتاة قاصر بينهم والداها

قالت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، إن فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من منطقة بالجار بولاية ماهاراشترا تعرضت للاغتصاب على يد شخصين في مناسبات مختلفة؛ بحجة الزواج وقد أنجبت طفلين.

ونقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية، عن الشرطة قولها، إنه عقب تلقي بلاغ من الفتاة، فتحت الشرطة أمس الأول الأحد قضية ضد 16 شخصا، من بينهم المغتصبان المزعومان، ووالدا الضحية وطبيبان، بتهم مختلفة.

وقالت الشرطة، إنه جرى اعتقال أشخاص آخرين، دون مزيد من التفاصيل.

ووفقا للبلاغ الذي قدمته الفتاة، وهي من سكان منطقة نالاسوبارا، أغواها شخصان في عام 2021، وقد وعدها كل منهما بالزواج، وزعمت أنهما اغتصباها بشكل متكرر في مناسبات منفصلة، حسبما أفاد مسئول من مركز شرطة أشول.

وقال المسؤول، إن الفتاة أنجبت طفلين، مضيفا أن الشخصين تخليا عن الضحية والطفلين في وقت لاحق.

وأضاف أن أحد المغتصبين المزعومين أخذ الضحية إلى "أمرافاتي" عندما كانت حاملا وأخفى هويتها وساعد في عملية ولادتها بمستشفى هناك قبل التخلي عنها وعن الطفل.

وأوضح أن 8 من المتهمين، من بينهم والدا الفتاة وعمها، أخذوا 400 ألف روبية من أحد المغتصبين المزعومين من خلال أحد معارفه وسلموا طفلة الضحية إلى شخص آخر لبيعها.