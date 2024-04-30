محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة دور مخالف ببرج سكني في قلين

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، في إزالة الدور السادس علوي بأحد الأبراج السكنية لمخالفة الترخيص، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالدور الأول علوي لمخالفة القانون والرسم الهندسي، تحت إشراف برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

وأكد المحافظ، أهمية التصدى لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أية تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، وإتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

ولفت إلى الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أية مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.