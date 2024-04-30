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ارتفاع الناتج الصناعي في اليابان بنسبة 3.8% خلال الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 8:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 8:24 ص

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية اليوم الثلاثاء ارتفاع الناتج الصناعي في اليابان خلال مارس الماضي بنسبة 8ر3% مقارنة بالشهر  السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون زيادة الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر3% بعد تراجعه خلال فبراير الماضي بنسبة 6ر0% شهريا.

وعلى أساس سنوي تراجع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر6% بعد انكماشه بنسبة 9ر3% خلال الشهر السابق.

ومع نشر البيانات، خفضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها لحالة الناتج الصناعي وقالت إنه يتذبذب بشكل غير حاسم لكنه ضعيف.

وبحسب توقعات الوزارة، من المنتظر نمو الناتج الصناعي بنسبة 1ر4% خلال الشهر الحالي ثم بنسبة 4ر4% في مايو المقبل.


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