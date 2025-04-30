مقتل وإصابة 5 عمال إثر انهيار سقالة في موقع بناء بولاية تكساس الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية، إن ثلاثة عمال لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران بعد انهيار سقالة في أحد مواقع البناء في ولاية تكساس الأمريكية.

وجرى استدعاء عناصر الاستجابة الأولى التي تشمل شرطيين ومسعفين، إلى موقع تابع لبورت آرثر للغاز الطبيعي المسال في وقت مبكر من أمس الثلاثاء، من أجل حادث صناعي يشمل عمال شركة بيكتل، بحسب بيان مكتب شريف بلدة جيفرسون على موقع التواصل الاجتماعي.

وعندما انهارت السقالة، سقط ثلاثة عمال على الأرض وتوفي اثنان منهم على الفور، بحسب مكتب شريف البلدة، ولفظ العامل الثالث أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

ونقل العاملان الآخران اللذان كانا لايزالان على السقالة إلى مستشفى وقد لحقت بهما إصابات وصفت مهددة للحياة.

وجار التحقيق في الحادث، وتم إخطار إدارة السلامة والصحة المهنية.

وقالت شركة بيكتل، في بيان، إن العمل في الموقع توقف على الفور وجرى إرسال كل العمال إلى منازهم مبكرا ليكونوا مع أسرهم. وأضافت الشركة أنها تتعاون مع السلطات وأطلقت مراجعة داخلية.