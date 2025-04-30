بريطانيا:‬ الشخص الذي حاول دخول سفارة إسرائيل كان يحمل رسالة استشهاد وأراد توجيه رسالة لإنهاء حرب غزة

قال الادعاء البريطاني، بعد توجيه تهمة الإرهاب لرجل مسلح بسكينين حاول دخول حرم السفارة الإسرائيلية في لندن، إنه كان يحمل "رسالة استشهاد" وأبلغ الشرطة بأنّه كان يرغب في أن يبعث برسالة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ومثل عبد الله صباح البدري (33 عاما) أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن اليوم الأربعاء، بعد أن وجهت إليه اتهامات بالتحضير لعمل إرهابي وحيازة سلاح أبيض، وفق وكالة رويترز.

واتُهم البدري، بمحاولة دخول غير مصرح بها إلى حرم السفارة في غرب لندن مساء يوم الاثنين.

وقالت المدعية كريستل بوس، إن الشرطة شاهدت البدري وهو يحاول تسلق جدار خارج السفارة في 28 أبريل.

وكان بحوزة البدري ما وصفتها بوس بأنها رسالة استشهاد دون أن توضح أي تفاصيل.

وأضافت أن البدري قال للشرطة إنه كان يريد القيام بشيء ما لإرسال رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب في غزة.

وأمر القاضي تان إكرام بحبس البدري احتياطيا قبل جلسة استماع في السابع من مايو، وذلك لإتاحة الفرصة للادعاء للحصول على موافقة النائب العام على المضي قدما في تهمة الإرهاب.

وصرح دومينيك مورفي قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن: «ما زلنا على اتصال وثيق مع المسئولين في سفارة إسرائيل، ونحن نقدر أن هذه التهم ستكون مقلقة بالنسبة لهم».

وذكرت السفارة الإسرائيلية، في بيان، أن قوات الأمن البريطانية أحبطت ما قالت إنها «محاولة هجوم إرهابي» لرجل مسلح بسكين ولم يصب أي من الموظفين أو الزوار بأذى.