مجلس الوزراء الألماني بقيادة شولتس يعقد جلسته الأسبوعية الأخيرة

عقد مجلس الوزراء الألماني بقيادة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، في برلين جلسته الأسبوعية المرجح أن تكون الأخيرة لهذا المجلس.

وبعد 3 أعوام ونصف العام من عمر الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته، تُعد هذه الجلسة هي الجلسة رقم 131 لفريق الحكومة الذي أصبح يتكون من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وذلك بعد انهيار ائتلاف "إشارة المرور" الثلاثي بعد خروج الحزب الديمقراطي الحر.

وكان جدول الأعمال هذه المرة محدودا، إذ أقرت حكومة الأقلية الحالية زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 3.74% اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، كما سبق الإعلان عن ذلك من قبل.

وذكر مراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن بعض الوزراء تبادلوا العناق، غير أن أجواء الوداع العاطفية لم تكن ملموسة في بداية الجلسة.

ويُسمح للصحفيين بحضور بضع دقائق في بداية اجتماعات الحكومة لالتقاط صور الافتتاح.

وجرت العادة أن يعقد مجلس الوزراء الألماني جلساته الأسبوعية يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تتولى الحكومة الألمانية بقيادة المستشار المحتمل فريدريش ميرتس مهام عملها يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس من مايو المقبل.