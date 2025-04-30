السعودية تدعو الهند وباكستان إلى تجنب التصعيد وإلى حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية

دعت السعودية الهند وباكستان، اليوم الأربعاء، إلى تجنب التصعيد وإلى حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، وسط استمرار تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية بين البلدين، وأعربت الرياض في بيان اليوم عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد بينهما.

ودعت المملكة البلدين "إلى خفض التوتر وتجنب التصعيد وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار، والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام لما فيه خير شعبيهما وشعوب المنطقة".

وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم الجمعة الماضي، مباحثات منفصلة مع نظيريه الباكستاني والهندي حول العلاقات الثنائية وجهود تهدئة حدة التوترات.

وتأتي هذه المباحثات في ظل تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد، عقب هجوم كشمير الدامي الذي أودى بحياة العشرات، واتهمت الهند باكستان بالمسؤولية عنه.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الوزير بن فرحان أجرى اتصالاً بنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية في باكستان إسحاق دار.

وبحسب بيان الوزارة، استعرض الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتهدئة التوترات.