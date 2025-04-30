زيلينسكي: سنقترح على شركائنا الدوليين فرض عقوبات جديدة على روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن أوكرانيا ستقترح على شركائها الدوليين فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي: "نحن نحدد بدقة نقاط الضغط على روسيا التي ستدفع موسكو بشكل أكثر فعالية نحو الدبلوماسية".

وأشار إلى أن أوكرانيا ترتب لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطوات العقوبات الجديدة.

واعتبر زيلينسكي أنه من المهم "مواصلة الضغط على شبكات النفوذ الروسي"، بالإضافة إلى عمليات التصنيع والتجارة.



وقال: "نسعى جاهدين لمزامنة العقوبات الأوكرانية على أكمل وجه ممكن مع جميع العقوبات في أوروبا، بحيث يصبح هذا موقفا مشتركا، وقد حققنا بالفعل نتائج جيدة".

ودعا زيلينسكي مجددا إلى وقف إطلاق نار غير مشروط وكامل، وليس فقط الهدنة المصغرة التي حددتها روسيا لتتزامن مع الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

واستطرد: "يجب أن يتخذوا خطوات واضحة لإنهاء الحرب، ونحن نصر على أن وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط يجب أن يكون الخطوة الأولى. يجب أن تتخذ روسيا هذه الخطوة".

وأضاف: "في الوقت الراهن، هم قلقون بشأن ما إذا كان بإمكانهم تنظيم عرضهم العسكري، وهم محقون في ذلك، ولكن ما يجب أن يقلقهم حقا هو أن هذه الحرب لا تزال مستمرة. يجب عليهم إنهاء الحرب".