هاواي ترفع ضريبة الإقامة لتمويل مشاريع بيئية

في خطوة غير مسبوقة، يستعد المشرعون في هاواي لزيادة الضريبة المفروضة على المسافرين الذين يقيمون في الفنادق والإيجارات السياحية والمساكن قصيرة الأجل، وتخصيص العائدات الجديدة لتمويل برامج مواجهة تغيّر المناخ.

ويقول المسؤولون في الولاية إنهم سيستخدمون الأموال في مشاريع مثل إعادة تغذية الشواطئ المتآكلة بالرمال، ومساعدة أصحاب المنازل على تركيب مشابك مقاومة للأعاصير على أسطح منازلهم، وإزالة الأعشاب الغازية مثل تلك التي ساهمت في إشعال الحريق الكارثي الذي دمّر بلدة لاهاينا قبل عامين.

ويقضي مشروع القانون، المقرر التصويت عليه في مجلسي النواب والشيوخ اليوم الأربعاء، بزيادة بنسبة 0ر75% على ضريبة الإقامة اليومية اعتبارا من مطلع يناير. وأعلن الحاكم جوش جرين أنه سيوقّع القانون.

ويُقدّر المسؤولون أن هذه الزيادة ستدرّ 100 مليون دولار من العائدات الجديدة سنويا.

وقال جرين في مقابلة: "لقد واجهنا مأساة بقيمة 13 مليار دولار في ماوي وخسرنا 102 شخص. هذا النوع من التمويل سيساعدنا على تجنّب الكارثة القادمة".