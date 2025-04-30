تموين الإسماعيلية تتابع توزيع أسطوانات الغاز بالأسعار الرسمية

تابعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، سيارات توزيع أسطوانات الغاز المنزلي بمراكز المحافظة والتى تضمنت إدارات تموين القنطرة غرب، القنطرة شرق، أبوصوير، القصاصين، فايد، التل الكبير، الضبعية، حي ثان، وذلك بالأسعار الرسمية المقررة.

وأكدت شيماء عمر مدير التموين بالإسماعيلية، توفير أسطوانات الغاز بسعر 210 جنيهات للأسطوانة الغاز بجانب شن حملة للمرور على المستودعات لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام الموزعين بالأسعار المقررة.

ووجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بتوفير أسطوانات الغاز وضمان وصولها لجميع المواطنين بجميع الأماكن لتخفيف العبء عنهم.