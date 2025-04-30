مانشستر سيتي يحسم مصير جريليش

حسم مسؤولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مستقبل جاك جريليش، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الأنباء التي تفيد بقرب رحيله عن ملعب الاتحاد.

وكشفت، إذاعة «توك سبورت» الإنجليزية عن عزم المان سيتي على منع جريليش من الرحيل، مؤكدة أن السيتيزينز لن يسمح حتى بإعارته في الموسم المقبل.

ويأتي ذلك في ظل ارتباط الدولي الإنجليزي ببعض الأندية في البريميرليج، مثل ناديه السابق أستون فيلا، وتوتنهام هوتسبير.

وأضافت: «السيتي لا يريد خسارة جريليش، في الوقت الذي تأكد فيه رحيل البلجيكي كيفن دي بروين، فضلا عن انتقال كايل ووكر إلى ميلان».

وأوضحت أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يرغب في الإبقاء على أحد عناصر الخبرة، للحفاظ على غرفة ملابس الفريق، بعد رحيل اثنين من المخضرمين.