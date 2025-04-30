العراق يوقع عقدا مع شركة صينية لزيادة إنتاج حقل نفطي إلى 100 ألف برميل يوميا

وقعت وزارة النفط العراقية، مع شركة إي بي أس الصينية، ملحق عقد تطوير حقل شرقي بغداد النفطي الجنوبي شرقي بغداد

وقال نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن توقيع العقد سيحقق زيادة بإنتاج النفط من حقل شرق بغداد تصل إلى 100 الف برميل يوميا من خلال توسيع مساحة التعاقد في تلك المنطقة وأن الحقل ينتج حاليا بحدود 45 إلى 50 ألف برميل باليوم.

وأكد حرص وزارة النفط على تعظيم الإنتاج من خلال تطوير الحقول النفطية وبما ينسجم وخطط الوزارة والبرنامج الحكومي، لافتا إلى الاتفاق مع الشركة الصينية باعتماد طريقة الحفر المائل الأفقي في حفرست آبار أفقية لزيادة الإنتاج.

وذكر أن العقد يتضمن إنشاء 4 خزانات بسعات خزنية مختلفة من بينها اثنان بسعة 10 آلاف متر مكعب وآخران بسعة ثلاثة آلاف مترمكعب.

وتسعى وزارة النفط العراقية، إلى توسيع دائرة الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز بالاستعانة بعشرات الشركات الأجنبية لتحقيق أعلى معدلات إنتاج لسد متطلبات الاستهلاك المحلي من الغاز وزيادة الطاقات التصديرية من النفط الخام.