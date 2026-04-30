ضبط 2 طن مواد بترولية قبل بيعها في السوق السوداء بأسوان

تمكن رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، من ضبط 2 طن من المواد البترولية بحوزة عدد من المتهمين، قبل بيعها في السوق السوداء.

وتعود التفاصيل إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمركز كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بحيازة عدد من الأشخاص كميات كبيرة من المواد البترولية، وذلك بالقرب من كوبري فري التابع لدائرة المركز.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، تحركت قوة من مباحث كوم أمبو، وتمكنت من ضبط المتهمين، وبحوزتهم 2 طن من المواد البترولية، بالإضافة إلى سيارتين.

وأقرّ المتهمون بحيازتهم للكميات المضبوطة من المواد البترولية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.