محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف بطريق شباس عمير – الكردي في قلين

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، معدلات تنفيذ أعمال الرصف طريق شباس عمير – الكردي بمركز قلين بطول 1250 مترا، تحت إشراف المهندس عبدالوهاب الفقي، مدير مديرية الطرق بكفرالشيخ، وأحمد عبدالواحد، رئيس مركز ومدينة قلين، في إطار مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026؛ بهدف تحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير حركة المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن قطاع الطرق يحظى بأولوية كبيرة ضمن خطط المحافظة؛ لما له من دور مباشر في دعم جهود التنمية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا، وربط القرى والمراكز بمحاور الحركة الرئيسية.

وشدد على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ، مع إعداد تقارير دورية لقياس نسب الإنجاز، وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة في جميع مراحل العمل.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام باستخدام خامات عالية الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الحركة المرورية خلال التنفيذ.

وأكد استمرار جهود رفع كفاءة الطرق بكافة مراكز ومدن المحافظة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التنمية بالقطاعات الأخرى.