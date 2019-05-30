حكومة المكسيك ترسل اتفاقها التجاري مع أمريكا وكندا إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه

صرح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بأن الحكومة سترسل اتفاقها التجاري الجديد مع الولايات المتحدة وكندا اليوم الخميس إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه.

ووقعت الدول الثلاث الولايات المتحدة والمكسيك وكندا على الاتفاق في 30 نوفمبر.

وقال لوبيز أوبرادور -في مؤتمره الصحفي اليومي اليوم-: "نحن متأكدون من أننا سنحصل على دعم أعضاء مجلس الشيوخ وأننا سنحصل على هذه الموافقة قريبًا".

وستبدأ المكسيك عملية التصديق بعد يوم واحد من بدئها في كندا، ومن المتوقع أن يواجه الاتفاق التجاري بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا المزيد من العقبات في الولايات المتحدة، حيث لم تلتزم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بعد بطرح الاتفاق للتصويت عليه في المجلس.

ودفعت بيلوسي -وهي عضوة في الحزب الديمقراطي المعارض- بأن الاتفاق يفتقر إلى شروط إنفاذ مناسبة.

وقال المفاوض التجاري المكسيكي خيسوس سيادي إنه يتوقع أن تصادق الدول الثلاث على الصفقة قبل حلول شهر أغسطس.

وفي المكسيك، لا يحتاج الاتفاق إلى التصديق عليه إلا من قبل المجلس الأعلى في البرلمان "الشيوخ" الذي يتعامل مع المعاهدات والاتفاقات الدولية.

ويحل الاتفاق التجاري بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي استمرت 25 عاما "نافتا" والتي سخر منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الحملة الرئاسية لعام 2016