بلومبرج: صندوق نيل وودفورد الاستثماري يسجل خسائر في مايو

ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" -اليوم الخميس- أن المستثمرين يفرون من الصندوق الاستثماري الرئيسي التابع لشركة نيل وودفورد وأن أصوله قد انكمشت بمقدار 560 مليون جنيه إسترليني "707 ملايين دولار" في الشهر المنصرم.

ويدير الصندوق حوالي 3.8 مليار جنيه إسترليني، منخفضا عن 4.3 مليار جنيه في نهاية أبريل، وفقا لبيانات شركة مورنينجستار.

وأظهرت البيانات أن ذلك يمثل انخفاضا بنسبة 63% عن الـ10.2 مليار إسترليني التي كان يديرها الصندوق قبل عامين.

ونقلت بلومبرج عن بيان أرسله المتحدث باسم وودفورد عبر البريد الإلكتروني أن "عدم الارتياح الواسع في سوق الأسهم المحلية البريطانية قد أسهم في تراجع أداء الصندوق".

وأضاف: "ومع ذلك، تستمر نيل في الاعتقاد أن هذا القطاع من السوق، مثل شركات بناء المنازل وأسهم القطاعات الاستهلاكية الأخرى، تم خفض قيمته بشكل كبير ويقدم عوائد محتملة على المدى الطويل".