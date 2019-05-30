«تحالف دعم الشرعية» في اليمن يُنفذ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية في صنعاء

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كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، عن تنفيذ عملية استهداف نوعية، اليوم الخميس، ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأشار تحالف دعم الشرعية، في بيان له اليوم الخميس" إلى أن قصف المواقع العسكرية المشروعة في صنعاء يهدف إلى تحييد الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران".

وأكد استمرار جهوده ضد التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن إقليميًّا ودوليًّا، مُشيرًا إلى أن عملية الاستهداف في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين خلال عملية الاستهداف في صنعاء.

وكان طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، قصف ليل الثلاثاء، مواقع ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء.

وأعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في عدة مؤتمرات صحفية، عن استهداف التحالف على نحو مستمر للأهداف الحوثية في تلك القاعدة (الديلمي).

وقال إن قاعدة الديلمي تحولت إلى مركز حوثي لتصنيع الطائرات المسيرة وصيانتها، فضلا عن تخزين الأسلحة.

واتهمت الرياض، الحوثيين باستخدام الطائرات المسيرة في هجوم على محطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في منطقة المدينة خلال الشهر الحالي.