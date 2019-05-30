قاضية بالمحكمة الدستورية ستكون أول مستشارة للنمسا

أعلن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الخميس، أن القاضية يالمحكمة الدستورية بريجيته بيرلاين ستكون أول مستشارة للنمسا، وذلك بعد الأزمة التي مرت بها الحكومة جراء فضيحة الفيديو لنائب المستشار السابق وزعيم حزب الحرية اليميني المستقيل، هاينتس-كريستيان شتراخه.

يشار إلى أن بيرلاين شغلت منصب رئيسة المحكمة الدستورية النمساوية منذ عام 2018 –وكانت أول سيدة تتولى هذا المنصب أيضا.

وقال الرئيس النمساوي عن بيرلاين: "تعرفت على رئيسة (المحكمة الدستورية) بيرلاين بصفتها شخصية حكيمة وبعيدة النظر وذات كفاءة عالية ومقدرة ... إنني أسند بذلك لبيرلاين مهمة تشكيل حكومة اتحادية".