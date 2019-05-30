رئيس بيرو يهدد بحل الكونجرس في بلاده ما لم يدعم إصلاحات مقترحة لمكافحة الفساد

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هدد رئيس بيرو، مارتن فيزكارا، أمس الأربعاء، بحل الكونجرس الذي تهيمن عليه المعارضة في بلاده، إذا لم يدعم الإصلاحات المقترحة لمكافحة الفساد.

وقال فيزكارا في خطاب متلفز: "الأغلبية في البرلمان أدارت ظهرها مرة أخرى للمواطنين وتسببت في أضرار لبيرو".

وتهدف الإجراءات إلى إصلاح الحصانة البرلمانية ومنع المدانين من الترشح للمناصب، ضمن أمور أخرى.

وحظيت إصلاحات فيزكارا ضد الفساد بدعم الكونجرس في سبتمبر.

واقترح الرئيس تلك الإصلاحات العام الماضي استجابة للكشف عن استشراء فساد واسع النطاق داخل القضاء. ولقيت تلك الإصلاحات دعما من قبل الغالبية العظمى من المواطنين باستفتاء في ديسمبر.

وكان فيزكارا قد حل محل بابلو كوتشينسكي في مارس 2018 بعد استقالته بسبب مزاعم فساد قبيل تصويت على الإقالة كان من المتوقع أن يخسره، إلا أنه نفى ارتكاب أي مخالفات.

وفي أبريل، صدرت أوامر بسجن كوتشينسكي لمدة 36 شهرا أثناء خضوعه لتحقيق في فضيحة فساد تتعلق بشركة أوديبريشت.

واعترفت شركة البناء البرازيلية بدفع ما يقرب من 800 مليون دولار في شكل رشى في 12 دولة.

كما يجري التحقيق مع اثنين من الرؤساء السابقين في بيرو فيما يتعلق بالفضيحة.