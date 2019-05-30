تقرير: تركيا تدرس الاستعانة بصواريخ روسية لحماية أنشطة الاستكشاف في البحر المتوسط

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن أربعة مصادر مطلعة أن تركيا تدرس نشر نظام دفاع صاروخي روسي على سواحلها الجنوبية، بالقرب من السفن الحربية المرافقة للسفن التي تقوم بأنشطة استكشافية عن موارد الطاقة في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لحساسية الموضوع، قولها إن أنظمة إس-400 الروسية التي قد يبدأ تسليمها لتركيا خلال أسابيع ستعزز بصورة كبيرة القدرات العسكرية التركية في شرق البحر المتوسط، حيث يدور خلاف مع قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي حول أنشطة استكشاف الغاز.

وقالت المصادر إن البحر المتوسط ليس الموقع الوحيد محل البحث، وإن هناك خيارات أخرى يجري النظر فيها.

وكشفت أنه في حال الموافقة على النشر على السواحل التركية الجنوبية، فأن هذا سيمثل رسالة قوية لمنافسي تركيا وحلفائها أيضا بأنها عازمة على حماية أمنها ومصالحها الاقتصادية.

ووفقا للوكالة، لم يستجب المتحدثون باسم الحكومة التركية لاتصالاتها للحصول على تعليق.

ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب قضية الصواريخ الروسية على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في اليابان الشهر المقبل.

وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أنقرة إذا ما مضت في صفقة الصواريخ مع روسيا، حيث تخشى واشنطن من أن إضافة قطع عسكرية روسية الصنع لجيش تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، من شأنه أن يساعد موسكو في تجميع معلومات استخباراتية عسكرية حساسة.