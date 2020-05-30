علق عمرو أديب على ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: «قبل كدة كنت بلالي والناس تبصلي وتضحك».

وأضاف أثناء تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة: «أكيد كل واحد فيكم سمع عن حد قريب منه جاله كورونا»، متابعًا: «كنا الأول بنقول في واحد معرفش فين جاله كورونا، كإننا بنتكلم عن المريخ، دلوقتي الموضوع بقى قريب».

وأشار إلى أنه أصبح هناك ضغطًا على المستشفيات في الوقت الحالي، مستطردًا: «مصر كانت بتحاول تطوّل الموضوع عشان مايحصلش تسونامي، زي ما حصل في معظم دول العالم على المستشفيات».

وأوضح أن «مستشفيات مصر مازالت حتى الآن قادرة على التعامل مع الأزمة»، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، كحل وحيد للحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، و34 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 22082 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 6237 حالة، من ضمنهم 5511.