



توفي الفنان الكبير حسن حسني عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، ومن المقرر خروج الجنازة صباحا من مستشفى دار الفؤاد التي دخلها أمس.

فيما يلي نسلط الضوء على بعض تصريحات الفنانين بشأن حسن حسني.

• محمد هنيدي

أثناء تكريم حسن حسني، بجائزة مهرجان نقابة المهن التمثيلية ديسمبر الماضي، أعرب الفنان محمد هنيدي، على هامش الحفل، عن سعادته بهذا التكريم، قائلا: "حسن حسني أبويا الروحي، وهو هرم في مجال السينما المصرية، وتعلمت منه وأبناء جيلي الكثير".

• محمد سعد

على هامش الحفل ذاته، محمد سعد "تعلمت أصول الكوميديا من النجم حسن حسني فهو فنان لا يتكرر إلا كل مائة عام، وسبب في ظهور الكثير من النجوم الحالية على الساحة الفنية".

وأضاف محمد فكرة تكرار شخصية اللمبي في العديد من الأفلام جاءت من حسن حسني، و"الكاركتر" عاش مع الجمهور حتى هذه اللحظة فأنا مدين له بالفضل".

• لطفي لبيب

قال الفنان لطفي لبيب، إنه لم يقتنص خط الوسط من الفنان القدير حسن حسني، الذي وصفه بأنه قيمة وقامة كبيرة، متابعًا: «حسن حسني أستاذ فاضل صعب حد يقدر يحتل مكانه وأنا طلعت على إيده».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»: «جاءت فترة كان هناك 4 فنانين يلعبون في خط الوسط؛ أنا وحسن حسني، وصلاح عبد الله، وعزت أبو عوف، وكنا عارفين أنها فترة وهتخلص».