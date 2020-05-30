قالت الفنانة ماجدة منير، صاحبة دور والدة التكفيري في «الاختيار»، إنها تفاجأت من ردود أفعال الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب دورها في المسلسل، مشيرة إلى أن صفحتها على موقع «فيسبوك» سُرقت أمس بسبب الدور.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، صباح السبت، أنها تهتم بأي دور تقدمه في أي مسلسل وتمنحه طاقة واهتمامًا، متابعة أنها لم تتخيل أن يتسبب دور أم التكفيري في كل ما تعرضت له.

وأشارت إلى أن أصدقاءها المقربين لم يستطيعوا التعرف عليها في المسلسل، وميزوا صوتها بعد فترة فقط، لافتة إلى أن بعض الأشخاص ظن أنها الأم الحقيقية للتكفيري أو أنها أحد أهالي سيناء.

وأوضحت أن ترشيحها للمسلسل جاء من جانب المخرج بيتر ميمي بعد العمل معه في مسلسل «كلبش 2»، متابعة: «يعلم إمكانياتي ووظفني بشكل صحيح، مع بيتر ميمي أعمل أي حاجة لأني أحب العمل معه كمخرج شاطر».

ولفتت إلى أنها أُعجبت بالدور بعد قراءته رغم قصره، موضحة أن الدور يُشبعها كممثلة، فضلًا عن أنه يحوي العديد من المشاعر المختلطة التي تمنح الممثل مساحة لتقديم ما يريده.

يُذكر أن مسلسل «الاختيار» يجسد شخصية وسيرة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية في 7 يوليو 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسى، وبطولة الفنان أمير كرارة، والفنان أحمد العوضي، وعُرض عبر الشاشات المختلفة خلال شهر رمضان.