القوات المسلحة السودانية تنعي قائد المنطقة العسكرية المركزية

نعى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونوابه وقادة الوحدات والفرق العسكرية وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة السودانية، اللواء الركن عادل حسن الجمري قائد المنطقة العسكرية المركزية.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن الراحل وافته المنية اليوم السبت، إثر أزمة صحية لم تمهله طويلا، لافتة إلى أنه كان مهنيا من الطراز الفريد وقائدا فذا بوحدات وتشكيلات القوات المسلحة التي عمل بها منذ التخرج.

وأعربت عن العزاء لأهله وذويه وزملائه بالقوات المسلحة والشعب السوداني.