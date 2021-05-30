بنك مصر يواصل دوره الريادي في التثقيف المالي لآلاف من طلاب الجامعات والمدارس بالتعاون مع نموذج النظام المصرفي المصري

في إطار الدور الرائد لبنك مصر في مجال التثقيف والشمول المالي، قام البنك من خلال قطاع الشمول المالي وتطوير الاعمال بدعم نموذج النظام المصرفي المصري Egyptian Banking System Model، وذلك للعام الثامن على التوالي منذ عام 2014، ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على استمرار دوره في تقديم التثقيف المالي لطلاب الجامعات والمدارس، وتأهيلهم لسوق العمل وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، هذا وقد تم إقامة حفل ختام النموذج للعام الدراسي 2020/2021 يوم الخميس الموافق 27 مايو2021.

وجدير بالذكر انه منذ بداية العام الدراسي الحالي تم تنفيذ النموذج بعدد 15 مدرسة وعدد 9 جامعات هي جامعة القاهرة – جامعة الإسكندرية – جامعة عين شمس – جامعة حلوان – الجامعة الكندية – جامعة المنصورة – جامعة السويس – جامعة جنوب الوادي – الجامعة الروسية وقد تم توزيع المواد التثقيفية عن الشمول المالي والخدمات المصرفية والتواصل مع نحو 20000 طالب خلال العام الدراسي، بالإضافة الى الزيارات التي تمت لبعض المدارس الثانوية والإعدادية.

كما تم عمل محاكاة للعمل بالفروع لعدد حوالى 600 طالب من طلاب الجامعات بعدد 6 فروع ببنك مصر بمحافظات القاهرة، الدقهلية، السويس وقنا، حيث تم تبادل الأدوار ليقوم الطلاب بدور موظفي البنك وقام موظفي البنك بدور العملاء، بالإضافة الى تقديم شرح وافى عن منتجات البنك والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على هذه المنتجات، كما قامت الفروع بإصدار بطاقة ميزة / والمحفظة الإلكترونية BM Wallet للطلاب الحضور وذلك بدون مصاريف، كما تم تنظيم 5 زيارات لمتحف طلعت حرب باشا بالمركز الرئيسي ببنك مصر لحوالي 150 طالب من طلاب الجامعات، حيث تم عرض وشرح محتويات المتحف وتاريخ بنك مصر، وكذلك شرح وافى للمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، كما قام الطلبة بفتح حساب التوفير ،إصدار بطاقة ميزة وإصدار المحفظة الإلكترونية BM Wallet، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

كذلك حرص البنك على عقد أكثر من 30 محاضرة تثقيفية عن الشمول المالي والمنتجات المصرفية المتنوعة التي يقدمها بنك مصر أونلاين لحوالي 900 طالب من طلاب الجامعات المشاركين بالنموذج المصرفي، قام بتقديمها محاضرين من إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري والمعهد المصرفي المصري وموظفي بنك مصر ذوي الخبرات المصرفية.

هذا ويواصل بنك مصر جهوده لنشر التوعية بالشمول المالي والثقافة المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية لطلاب الجامعات والمدارس، ومساعدتهم بما يؤهلهم لإدارة حياتهم المالية بشكل فعال وتمكينهم في المستقبل ليكونوا رواد أعمال وعناصر فعالة في المجتمع.