رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماعات المجالس الطارئة لاختيار ممثلي الكليات

ترأس الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أعمال اجتماع المجالس الطارئة لتسع كليات من كليات الجامعة المختلفة وهى الطب البيطري، الصيدلة، التربية الرياضية، العلوم، التربية، التجارة، التمريض، الخدمة الاجتماعية، الحقوق لاختيار ممثلي الكليات في لجنة ترشيح المتقدمين لوظيفة عميد الكلية.

ويأتي ذلك وفقًا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 293 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى انه في ضوء هذا القرار تم عقد مجلس كلية طارئ لكل كلية على نحو منفصل وذلك بحضور عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها.

وأوضح أن القرار تضمن تشكيل لجنة خماسية لترشيح المتقدمين لوظيفة عميد والمكونة من عضوين يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وعضوين آخرين يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعي على أن يكون من بينهما رئيس الجامعة والذي يسند إليه رئاسة اللجنة، وعضو يرشحه مجلس الكلية من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة على أن ترشح كل كلية مرشحًا آخر احتياطيًا لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي في حال غيابه أو وجود مانع من ممارسة عمله باللجنة.

كما أضاف رئيس الجامعة، أنه وفقًا للقرار الوزاري فقد تم اختيار المرشحين الأساسي والاحتياطي من كل كلية بنظام الاقتراع السري من أعضاء هيئة التدريس بكل كلية.

وحول شروط المرشحين أشار "الجمال"، إلى أنها تضمنت ان يكون المقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه على ان يكون قد شغل أستاذ لمدة خمس سنوات ألا يكونوا ممن يتولوا مناصب إدارية أو تنفيذية في الجامعة المعنية في الوقت الحالي، ألا يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قوية أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية، على أن يتم مراجعة الشروط وفى حال ثبوت أي إخلال باى شرط من الشروط للمرشح الأساسي يتم تصعيد المرشح الاحتياطي كأساسي.