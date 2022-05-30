 محافظ البحيرة يوجه بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع - بوابة الشروق
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محافظ البحيرة يوجه بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع

خميس البرعي:
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 11:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 11:25 ص

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات والتصدي لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وبالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية على الأسواق فى مركز إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط 37.5 طن أرز وأرز شعير تم تجميعها بغرض الاحتكار، وتحرير 8 مخابز بلدية لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومحضرين تصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم، و4 محاضر توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، وتحرير محضر عدم تمكين الحملة من إجراء التفتيش على المخبز.

وفى مركز كفر الدوار، تم تحرير 14 محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وضبط محل تاجر تمويني مغلق في مواعيد العمل الرسمية بدون إذن أو عذر قهري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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