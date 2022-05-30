ارتفاع حصيلة ضحايا العواصف في البرازيل إلى أكثر من 90 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في شمال شرق البرازيل إلى 91 شخصا على الأقل.



وكتبت هيئة الدفاع المدني البرازيلية على موقع تويتر اليوم الاثنين إن هناك 26 شخصا آخرين في عداد المفقودين بولاية بيرنامبوكو.



ووفقا للتقرير، لجأ نحو 5 آلاف شخص إلى مراكز استقبال. وأعلنت 14 بلدية حول مدينة ريسيفي الساحلية حالة الطوارئ.



وتم تسجيل الوفيات منذ بدء العواصف يوم الأربعاء، ويشير التقرير إلى أن 79 شخصا لقوا حتفهم يوم الأحد وحده.



ووفقا لحكومة ولاية بيرنامبوكو، بلغ معدل هطول أكثر من 200 لتر في المتر المربع على منطقة ريسيفي الكبرى في غضون 24 ساعة.



وأعلن باولو كامارا حاكم ولاية بيرنامبوكو عن تخصيص مساعدات بقيمة 100 مليون ريال برازيلي (21 مليون دولار).