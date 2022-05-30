نوران جوهر ونورالطيب تتأهلان للدور ربع النهائي من بطولة الجونة للإسكواش

تأهلت نوران جوهر ونور الطيب إلي الدور ربع النهائي من النسخة العاشرة لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية «PSA 2022» للرجال والسيدات، والتي تقام في الجونة خلال الفترة الحالية وحتى 3 من يونيو المقبل.

وشهد الدور الثالث من البطولة منافسات قوية من اللاعبات مساء الأحد، حيث فازت نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، على اللاعبة الماليزية عايفة أزمان المصنفة السادسة والعشرون عالميًا بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: «11-3، 11-4 و11-3».

فيما فازت اللاعبة نور الطيب، المصنفة الثامنة والعشرين عالميًا، على الإنجليزية جورجينا كندي، المصنفة التاسعة عالميًا، بنتيجة 3-1 وبواقع أشواط « 14-12، 11-3، 6-11 و11-9».

بينما خسرت ندى عباس، المصنفة السادسة عشر عالميًا، بثلاث أشواط نظيفة أمام البلجيكية تين جيليس، المصنفة الثالثة عشر عالميًا، وبواقع أشواط «10-12، 6-11 و4-11».

وأخيرًا فازت الإنجليزية ساره جين بيري، المصنفة السادسة عالميًا، على الأسكتلندية ليزا آيتكن، المصنفة الثانية والثلاثين عالميًا، بثلاث أشواط نظيفة وبواقع «8-11، 5-11 و14-16».

وتلقتي نوران جوهر في الدور ربع النهائي مع الإنجليزية سارة جين بيري يوم الثلاثاء المقبل، فيما ضربت نور الطيب موعدًا مع البلجيكية تين جيليس في اليوم ذاته.

انطلقت النسخة العاشرة من البطولة في الـ27 من مايو الجاري بمشاركة 96 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة، وبجائزة مالية قيمتها 360 ألف دولار، وتحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.