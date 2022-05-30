الشوربجي وطارق مؤمن يتأهلان للدور ربع النهائي من بطولة الجونة للإسكواش

تأهل محمد الشوربجي وطارق مؤمن وفارس دسوقي، إلى الدور ربع النهائي من النسخة العاشرة لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية «PSA 2022» للرجال والسيدات، والتي تقام في الجونة خلال الفترة الحالية وحتى 3 من يونيو المقبل.

وشهد الدور الثالث من البطولة منافسات قوية من اللاعبين مساء الأحد، حيث فاز محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالميًا، علي الإسباني بورخا جولان المصنف الواحد وأربعين عالميًا، بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: «11-6، 11-7 و11 -7».

فيما فارس دسوقي، المصنف العاشر عالميًا، على الفرنسي بابتيست مازوتي المصنف الواحد والعشرين عالميًا، بنتيجة 3-1 وبواقع أشواط «9-11، 11-4، 11-3 و11-9».

بينما صعد طارق مؤمن، المصنف السادس عالميًا، للدور ربع النهائي بعد الفوز على مواطنه علي أبو العنين المصنف السادس والسبعين بثلاث أشواط نظيفة وبواقع «4-11، 7-11 و1-11».

وفي مباراة قوية استمرت أكثر من ستين دقيقة فاز النيوزيلندي بول كول، المصنف الأول عالميًا، على نيكولاس مولر، المصنف الخامس عشر عالميًا، بنتيجة 3-1 وبواقع أشواط «10-12، 11-5، 11-9 و11-9».

ويلتقي محمد الشوربجي في الدور ربع النهائي مع مواطنه فارس دسوقي، يوم الثلاثاء المقبل، فيما يخوض طارق مؤمن اختبارًا صعبًا أمام النيوزيلندي بول كول، في اليوم ذاته.

انطلقت النسخة العاشرة من البطولة في الـ27 من مايو الجاري بمشاركة 96 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة، وبجائزة مالية قيمتها 360 ألف دولار، وتحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.