ضبط لحوم منتهية الصلاحية وتحرير 13 محضرا في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ وشوادر بيع اللحوم بمدن ومراكز المحافظة، للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذبحها داخل المجازر المعتمدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وذكرت بلبع في بيان لها اليوم، أن مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة أشرف محيي الدين، وبرفقة هادي الجندي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالتنسيق مع الرقابة التموينية، شنت حملات تفتيشية على المطاعم ومحلات الجزارة وبيع المجمدات بنطاق مراكز وادي النطرون وكفر الدوار وكوم حمادة، أسفرت عن تحرير 13 محضرا وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومنتهية الصلاحية ومصنعات ورنجة ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.