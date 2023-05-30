البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس وزراء فلسطين

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد أشتية والوفد المرافق له.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن سعادته بزيارته الحالية لمصر التي تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف: "نصلي أن يعم السلام في فلسطين والعالم أجمع" قائلا:"نبحث عن الحرية و عزة النفس فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان".

وقال موجهًا كلامه لقداسة البابا: "نقدر موقف قداستكم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الدفاع عن حق فلسطين، أنتم ورجال الدين سيوف الحق وأتينا اليوم لنشكركم علي موقفكم الكريم وصلواتكم المرفوعة إلى الله من أجلنا.

ومن جانبه رحب قداسة البابا برئيس الوزراء والوفد المرافق، مؤكدًا على أن القضية الأولى لدينا في مصر هي قضية فلسطين، ودولة فلسطين لها مكانة خاصة في قلوب كافة المصريين ونصلي دومًا من أجلكم ومن أجل المحن التي تتعرضون لها.

واستفسر قداسة البابا من ضيفه عن الحياة اليومية في الضفة الغربية، وقطاع غزة من حيث المدارس والجامعات والأشغال، وعن الظروف المعيشية لسكان هذه المنطقة المحتلة.

وأجابه وزير الخارجية الفلسطيني بأنه توجد صعوبات في هذه الأمور وكذلك في التنقل والخروج والتعايش وذلك بسبب الحواجز التي يفتحها الإسرائيليون دون قواعد منتظمة، وإنما حسبما يريدون.

وأشاد قداسة البابا بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على تحقيق المساواة والعدالة بين كافة أطياف الشعب المصري، وأن الرئيس يبني دولة جديدة ويساهم معه في ذلك كافة الشعب المصري، فمصر دعامة قويه تسند دول الجوار.

ومن جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على تقديرهم الشديد للرئيس السيسي وإنجازاته فكلما كانت مصر بخير تكون فلسطين بخير.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس الوزراء الدعوة لقداسة البابا لزيارة فلسطين وتشجيع الشعب المصري على زيارة الأراضي المقدسة.

رافق رئيس وزراء فلسطين خلال الزيارة أمين عام رئاسة مجلس الوزراء أمجد غانم ووزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة، والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية، كما حضر اللقاء سفير فلسطين بالقاهرة السفير دياب اللوح، والسفير إيهاب سليمان سفير مصر في فلسطين.