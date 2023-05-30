وزير الصحة: تدريب الأطباء الفلسطينيين في مصر وتوفير اللقاحات اللازمة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية لا تتأخر في توفير ما يحتاج إليه الشعب الفلسطيني، من أدوية ولقاحات وغيرها من المستلزمات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، مع وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة اليوم بمقر الوزارة.

وأشار الوزير، إلى الاتفاق مع وزيرة الصحة الفلسطينية على تدريب الأطباء والكوادر الفلسطينين في مصر، إلى جانب توفير اللقاحات والأدوية اللازمة لهم.

وأكد الوزير، تضامن مصر بالكامل مع الصحة الفلسطينية، وما تعانيه المنظومة الصحية في فلسطين من معاناة.