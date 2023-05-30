أردوغان: الانتخابات التركية كانت مصيرية ولها انعكاسات على العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لم تواجه أي مشكلات أمنية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأضاف في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات كانت مصيرية بالنسبة لتركيا والعالم، مشيرا إلى أن الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية لها انعكاسات مهمة في المنطقة والعالم.

وأشار إلى الفائز في سباق الانتخابات هو الديمقراطية والشعب في تركيا، لافتا إلى أن الشعب التركي رفض من خلال صناديق الاقتراع العودة إلى النظام القديم أو تحالف تركيا القديمة.

وأوضح أن أحزاب المعارضة عليها أن تغير مما سماه خطابها الاستفزازي والعنصري، مؤكدا أنه يجب على الأحزاب السياسية المعارضة أن تعي جيدا أنه لا يمكن التعارك مع إرادة الناخبين.