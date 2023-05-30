هيئة النقل السعودية تنهي استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1444 هـ

أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية، اليوم الثلاثاء، اكتمال استعداداتها وجاهزية خططها التشغيلية وكوادرها الفنية والمتخصصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.

وأكدت الهيئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إتمام أعمالها التنظيمية والإشرافية على خدمات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، والتأكد من امتثال الشركات المرخصة للأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية التي تضمن سلامة نقل الحجاج بأعلى معايير الراحة والأمان عبر تهيئة 24 ألف حافلة.

وأشارت إلى أن أكثر من 120 مراقبًا ميدانيًا سيعملون عبر مداخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للتأكد من التزام المنشآت المرخصة في أنشطة النقل البري والبحري والسككي، إضافة إلى تفعيل ثلاث تجارب عملية في تقنيات النقل الحديثة.

وتعمل الهيئة، خلال موسم الحج وفق خطتها واستعداداتها على تكثيف جانب الرقابة على أنشطة وخدمات النقل التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام؛ للتأكد من وسائل النقل وامتثالها لجميع الأنظمة والاشتراطات الفنية، وتحقيق معايير الأمان والسلامة، بما يضمن تنقل سلس ومنظم لضيوف الرحمن.