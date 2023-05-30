الجيش الأوكراني: القوات الروسية شنت 62 غارة جوية خلال الساعات الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية شنت خلال الساعات ال(24) الماضية، 62 غارة جوية وفتحت النيران بمنظومات صواريخ متعددة 54 مرة، ما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والبنية التحتية الأخرى.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الهيئة القول "شنت روسيا خلال اليوم الماضي هجومين صاروخيين وجويين على الأراضي الأوكرانية، واستخدمت صاروخ كروز جوا طراز Kh-101 / Kh-555 وطائرات مسيرة من طراز شاهد -136 / 131. دمرت قوات الدفاع الأوكرانية 36 من أصل 40 صاروخ كروز Kh-101 / Kh-555 و 30 من أصل 38 طائرة بدون طيار انتحارية من طراز شاهد".



وبعد ذلك، استخدم الروس صاروخ إسكندر كروز والصواريخ الباليستية ضد البنية التحتية المدنية والحرجة في كييف حيث أسقط سلاح الجو الأوكراني 11 صاروخا من أصل 11 صاروخا معاديا.



وفي المقابل، شن سلاح الجو الأوكراني 15 غارة على مجموعات من الأفراد والمعدات العسكرية الروسية حيث دمر الجيش الأوكراني 4 طائرات استطلاع بدون طيار.



وأصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية ثلاث مجموعات ذخيرة ومعدات عسكرية روسية، ومستودع ذخيرة واحد، وثلاثة أنظمة صواريخ دفاع جوي، وثلاثة أهداف أخرى مهمة.



ووفقا لهيئة الأركان العامة، فإن تهديد الهجمات الصاروخية والجوية الروسية مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.