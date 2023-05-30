زيلينسكي يشيد بدور دفاع أوكرانيا الجوي في إنقاذ الأرواح

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أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، بنظام الدفاع الجوي لبلاده، لإنقاذه أرواح مئات الأشخاص.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة الليلية، إنه بينما تمكنت بعض الهجمات الجوية من المرور، تم إسقاط معظم الطائرات المسيرة والصواريخ.

وأوضح زيلينسكي أن الدفاع الجوي الأوكراني ساعد في تدمير "الشر". ودعا إلى مزيد من المساعدة لجعل دفاعات البلاد في حالة مثالية.

وقال: "يجب أن يرى العالم أن الإرهاب يخسر".

وأضاف: "وبالطبع، لا يوجد إذلال لدولة إرهابية أكبر من نجاح محاربينا".

وأشار زيلينسكي إلى أنه التقى بالقيادة العسكرية لمناقشة خطوات تنفيذ هجوم كبير ضد الغزو الروسي.

وشنت روسيا أكبر ضرباتها الجوية منذ بداية الشهر، يوم الاثنين. وكانت هناك عشرات الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وساعات من الإنذار الجوي في الليل ومرتين خلال النهار ، وانفجارات هائلة مع إطلاق أجسام طائرة.

وهزت العاصمة الأوكرانية كييف موجة أخرى من الغارات الجوية الروسية يوم الاثنين.

ووفقا للجيش الأوكراني، أطلقت روسيا ما مجموعه 11 صاروخا في الموجة الأخيرة من الهجمات الثقيلة على المدينة.