 إنبي: قمر الدولة تعمد ظلمنا أمام فيوتشر.. وانسحابنا كان للضغط فقط - بوابة الشروق
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إنبي: قمر الدولة تعمد ظلمنا أمام فيوتشر.. وانسحابنا كان للضغط فقط

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 3:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 3:01 ص

قال محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، إن الجهاز الفني حاول التفاهم مع نادر قمر الدولة حكم مواجهة فيوتشر، من أجل إقناعه بأن الهدف غير قانوني.

وتابع إسماعيل في تصريحات تليفزيونية: "الحكم أصر على إحراز الهدف، وقال لنا إن الكرة لم تغير مسارها، وحاولنا إقناعه ولكن لم يتم الإنصات وبعد إصلاح تقنية الفيديو أصر على احتساب الهدف، واللاعبين كانوا في حالة سيئة".

وأضاف: "أنا من قررت انسحاب اللاعبين من أجل الضغط على الحكم، بالإضافة إلى جلسة تامر مصطفى مع اللاعبين فنية، والأمر كان مجرد تهديد، وإذا لم أفعل ذلك، الأمر كان مر دون أي أزمة، ولكن كنت أثبت حالة".

واستطرد: "دخلت إلى نادر قمر الدولة في غرفة الملابس بعد المباراة، وقال لي والله ما أقصد أظلمك أو التعمد في الخطأ، ولكن الأمر كان عند".

وأكمل: "الحكم كان هناك في حالة عِند ضدنا، ولم أدخل في أي اشتباك مع عبدالظاهر السقا مدير الكرة بنادي فيوتشر، وتعرضنا للظلم الواضح للجميع".

واختتم: "سوف أتظلم ضد العقوبات الصادرة ضدنا، وحال هزيمتنا ضد فيوتشر بالمباراة، كنا لن نحصل على أي حق لنا".


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