مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين في تصادم ميني باص مع سيارة نقل بالجيزة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 17 آخرون، إثر حادث تصادم سيارة ميني باص مع أخرى نقل، بطريق أسيوط الغربي اتجاه القاهرة بين قريتي طهما ودهشور بنطاق محافظة الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود ضحايا بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتبين اصطدام سيارة ميني باص مع أخرى نقل، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 17 شخصا، ونقت الجثتين إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.