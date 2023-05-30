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محمد حلمي: إمكانيات لاعبي الزمالك لا تناسب فكر أوسوريو

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 5:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 5:35 م

أكد محمد حلمي المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن الفريق في الوقت الحالي يُعاني بشدة، وعلى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وضع الحلول الفنية المناسبة للاعبي الفريق.

وقال محمد حلمي في تصريت عبر برنامج «فى الملعب وأنت سايق»: «إمكانيات اللاعبين في الزمالك خلال الوقت الحالي، لا تناسب الأدوار الفنية التي يقوم بها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في طريقة اللعب التي يضعها كل مباراة».

وأضاف: «اللاعب المصري عمومًا لا يُجيد في الأدوار المركبة لذلك لاعبو الزمالك لا يملكون في الوقت الحالي، إمكانيات طريقة لعب أوسوريو، وعليه أن يقوم بعمل خطة تناسبهم، من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز».

وتابع حلمي: «الأزمات تحاوط الزمالك من كل مكان إداريًا وفنيًا، وطبيعي أن نرى أن الزمالك متراجع بسبب ما يمر به، واللاعبون لا يحصلون على مستحقاتها».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة فريق طلائع الجيش اليوم ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز في لقاء قوي.


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