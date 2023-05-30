شذى حسون عن مهرجان العراق أوردز: هدفي تغيير نظرة العالم لبلدي

قالت المطربة شذى حسون إنها تواصل حاليا التحضير للدورة الأولى من مهرجان العراق أوردز، المقرر إقامتها بمدينة بغداد قريبا.

وأشارت إلى أن الهدف من إقامة هذا المهرجان هو تغيير نظرة العالم للعراق، حيث أصبح بلدا أمنا ومستقرا، إلى جانب الاحتفاء بالأعمال الدرامية والسينمائية والغنائية الناجحة، وتكريم رموز الفن في جميع أنحاء الوطن العربي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واحتفلت خلاله المطربة شذى حسون بنجاح أحدث أغانيها باللهجة المصرية "حلم عمري"، والتي حققت 4 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها.

أغنية "حلم عمري" من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد زعفراني، وتوزيع تيام طارق، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.