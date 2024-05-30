إسرائيل تدين قرار الحكومة السلوفينية الاعتراف بدولة فلسطين

استنكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قرار الحكومة السلوفينية، اليوم الخميس، الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وقال كاتس إن القرار، الذي يتطلب موافقة البرلمان السلوفيني، يكافئ حماس على "القتل والاغتصاب والتمثيل بالجثث"، بحسب وصفه.

وأضاف كاتس في بيان نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن هذه الخطوة تعزز أيضا إيران العدو اللدود لإسرائيل وتضر "بالصداقة الوثيقة بين الشعبين السلوفيني والإسرائيلي"، متابعا "آمل أن يرفض البرلمان السلوفيني هذه التوصية".

كانت وكالة الأنباء الوطنية السلوفينية"إس تي إيه" نقلت عن رئيس الوزراء روبرت جولوب قوله إن حكومته وافقت على الاعتراف بدولة فلسطين، وستطرح هذا الإجراء على البرلمان للحصول على الموافقة النهائية عليه الأسبوع القادم.

وقال متحدث باسم البرلمان إن الجمعية الوطنية، التي تمثل المجلس التشريعي الرئيسي في سلوفينيا، سوف تصوت على الاقتراح يوم الثلاثاء.

ويتمتع الائتلاف اليساري الحاكم بزعامة جولوب بأغلبية واضحة في الجمعية الوطنية.

وتعترف أكثر من 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، بفلسطين كدولة ذات سيادة، وظلت دول غرب أوروبا والولايات المتحدة تمثل الاستثناء لفترة طويلة، لكن قوة الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين تزايدت مع استمرار العدوان على غزة.