سلاح الجو الألماني يعلن إنهاء مهمة إسقاط مساعدات على قطاع غزة

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أعلن سلاح الجو الألماني إنهاء مهمة إسقاط مساعدات على قطاع غزة الفلسطيني وذلك بعد مضي شهرين ونصف الشهر على بدء المهمة.

وحسبما ذكر سلاح الجو الألماني اليوم الخميس، أقلعت اليوم، لآخر مرة، طائرة نقل ألمانية طراز ايه 400 إم من الأردن لإسقاط مساعدات فوق القطاع المحاصر.

وأوضح سلاح الجو أنه نفذ منذ منتصف مارس الماضي نحو 150 ساعة طيران أسقط خلالها نحو 315 طنا من المواد الغذائية والمياه وأدوات النظافة ومواد إغاثية أخرى فوق غزة، مشيرا إلى أن على المجتمع الدولي تأمين إمدادات السكان هناك عبر طرق نقل أخرى.

وصرح مفتش (رئيس أركان) سلاح الجو الألماني، إينجو جيرهارتس:" من خلال توحيد الجهود، تمكنا من تقديم إسهامنا في تخفيف معاناة الناس في قطاع غزة".

كان سلاح الجو الألماني بدأ في منتصف مارس الماضي في إسقاط مساعدات إنسانية لسكان غزة في ظل الأزمة الإنسانية التي يمرون بها جراء الحرب.

وخلال ذلك، تم إسقاط مواد غذائية مثل الأرز والدقيق عن طريق المظلات.

ووصفت القوات الجوية إسقاط الإمدادات بواسطة المظلات بأنه يمثل "سابقة" بالنسبة للقوات المسلحة الألمانية.