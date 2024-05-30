تحرير 59 محضر مخالفات بأسواق ومخابز ومطاعم شهيرة في الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم، ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية، والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي، والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كل السلع الغذائية المعروضة، والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومدراء مديريات الصحة التموين، ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بمركز ومدينة زفتى، للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة، والأسماك، ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية، والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وتم خلال الحملة ضبط 141 كيلو و550 جرامًا لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطاعم شهيرة، وتحرير 59 محضر مخالفات بأسواق ومخابز ومطاعم شهيرة.

وحررت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع التموين، 4 محاضر الأول 45 كيلو رنجة، و28 كيلو سمك ماكريل بدون بيانات واشتباه صلاحية بثلاجة تبريد بزفتى، والمحضر الثاني 11 كيلو دواجن كاملة وصدور وأوراك و1.8 سجق، و3.75 لحمة مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل شهير بزفتى، والمحضر الثالث 22 كيلو لحمة جاموس بالعظم مذبوحة خارج السلخانة بزفتى، والرابع 30 كيلو لحمة مفرومة بدون بيانات اشتباه صلاحية بقرية نهطاي مركز زفتى.

كما حررت مديرية الصحة بالغربية، 14 محضر مخالفة القرار 96، بعدم وجود اشتراطات صحية، و16 محضر مخالفة القرار 97 بعدم حمل شهادة صحية، فيما حررت مديرية التموين، 6 محاضر عدم إعلان عن أسعار.

وحررت هيئة سلامة الغذاء 16 محضر نقص اشتراطات صحية، و4 محاضر إعدام 12 كيلو زيت هالك، وعصائر منتهية الصلاحية وبن وبسكويت، وعبوات كاتشب، وعبوات سحلب وزبادي وتونة منتهية الصلاحية.

بدوره قدم المحافظ، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مؤكدًا استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة، والمخابز والسلاسل التجارية، والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي، والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الأضحى المبارك؛ وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشدت محافظة الغربية المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، ومطاعم المأكولات الشعبية، والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.